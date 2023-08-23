BoE'ye 14.3 milyar sterlin aktarıldı

İngiltere'de hükümet BoE'nin uyguladığı parasal teşvik programından kaynaklanan açıkları kapatmak amacıyla temmuz ayında BoE'ye 14.3 milyar sterlin aktardı. Bu BoE'ye bugüne kadar yapılan en büyük devlet transferi oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından dün açıklanan resmi rakamlara göre BoE'nin parasal genişleme önlemlerinden kaynaklanan kayıplar vergi mükelleflerine son 11 ayda yaklaşık 30 milyar sterline mal oldu.

BoE ekonomiyi desteklemek için uygulamaya koyduğu parasal genişleme programı ile 2009-2021 yılları arasında 875 milyar sterlin tutarından devlet tahvili satın aldı.

Faiz oranları %2'nin altındayken parasal genişleme programı banka için karlıydı ve bu kazançlar hükümete aktarılıyordu. BoE'nin ana faiz oranının %5.25'te olmasıyla birlikte program artık ticari bankacılık sektörüne yapılan net ödemelerle birlikte ciddi şekilde zararda.