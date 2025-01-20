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UzmanparaBofA, BoJ'dan faiz beklentisini revize etti
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BofA, BoJ'dan faiz beklentisini revize etti

Bank of America (BofA), Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına ilişkin tahminini revize ederek Mart ayından Ocak ayına çekti.

20.01.2025 - 10:07 | | Foreks Haber
BofA, BoJ'dan faiz beklentisini revize etti

BofA şimdi BoJ'un cuma günkü politika toplantısında 25 baz puanlık bir artışla faiz oranının %0,50'ye yükseltilmesini bekliyor.

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BofA, müşterilerine gönderdiği bir notta BoJ'a yeni ABD yönetiminin politikalarını değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyan Mart ayında bir artırımın tercih edilen tahmin olduğunu söyledi.

Ancak, güçlü fiyat verileri ve BoJ yönetim kurulunun enflasyon tahminlerini revize etme olasılığı bu değişikliğe neden oldu.

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