BofA, Fed'den faiz artırımı beklemiyor

BofA, ekim ayı enflasyonunun beklenenden daha düşük çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında yeni bir faiz artırımına gitmesini beklemiyor.



Aracı kurum daha önce son olarak 25 baz puanlık bir artış öngörmüştü.



Stephen Juneau liderliğindeki BofA ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Artık faizde yukarı yürüyüş döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz" dedi.