BofA temettü miktarını artırdı

BofA, 2023 yılı üçüncü çeyrek başında yapmayı planladığı temettü ödemesi miktarını artırdı.

Fed stres testi sonuçlarının ardından gelen kararda BofA hisse başına 22 cent olan temettü miktarını 24 cente çıkardı.

Daha önce de JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Wells Fargo temettü miktarlarını artırmıştı.

BofA, 2021 yılında hisse başına 21 cent temettü ödemişti. Geçen yıl 22 cent olan temettü, 2008 yılında 32 cent seviyesindeydi.