BofA ve Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Bank of America, Fed'in 2024'ün geri kalanında faizi 75 baz puan ve 2025'te 125 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 seviyesinden 2,75-3,00 seviyesine düşüreceğini tahmin etti.

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Daha önce Fed'in 2025'te her çeyrek dönemde faiz indireceğini öngören Goldman Sachs ise bu beklentisini Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar her toplantıda 25 baz puan indirim yönünde değiştirdi.