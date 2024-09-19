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BofA ve Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Bank of America (BofA) ve Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra faiz oranını indirmesinin ve 50 baz puan gibi güçlü bir indirim yapmasının ardından faiz beklentilerini revize etti.

19.09.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
BofA ve Goldman Sachs'tan Fed beklentisi

Bank of America, Fed'in 2024'ün geri kalanında faizi 75 baz puan ve 2025'te 125 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 seviyesinden 2,75-3,00 seviyesine düşüreceğini tahmin etti.

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Daha önce Fed'in 2025'te her çeyrek dönemde faiz indireceğini öngören Goldman Sachs ise bu beklentisini Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar her toplantıda 25 baz puan indirim yönünde değiştirdi.

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