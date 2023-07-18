BofA'nın karı ikinci çeyrekte beklentileri aştı

BofA ikinci çeyrekte yatırım bankacılığı gelirini yüzde 7 artışla 1,2 milyar dolara çıkardı. Net faiz geliri de yüzde 14 artışla 14,2 milyar dolar oldu.

İkinci çeyrekte BofA'nın hisse başına karı 84 cent olan beklentilerin üzerinde 88 cent olarak gerçekleşti.

Hissedarlara dağıtılabilir net kar 7,10 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 5,93 milyar dolar, hisse başına 73 cent seviyesindeydi.