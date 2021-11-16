Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBoJ Başkanı çip sıkıntısından endişeli
HaberlerUzmanpara Haberleri BoJ Başkanı çip sıkıntısından endişeli

BoJ Başkanı çip sıkıntısından endişeli

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesi taşıdıklarını bildirdi.

16.11.2021 - 08:07 | | AA
BoJ Başkanı çip sıkıntısından endişeli

BoJ Başkanı Kuroda, Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde iş dünyası liderlerine Japonya ekonomisi, Japon Yeni'nin değeri ve BoJ'un politikalarına ilişkin konuştu.

Kuroda, kamuoyunda "ABD Doları karşısında Japon Yeni'nin değer kaybının ithalat masraflarını artıracağı" iddialarına katılmadığını belirtti.

Japon Yeni'nin şu anki değer düşüklüğüne "özel olarak olumsuz bakmadıklarının" altını çizen Kuroda, "Döviz kur oranlarının istikrarlı kalması çok daha önemli" dedi.

Küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısına yönelik Kuroda, "talebin tedariki aşmasının beklendiğini", bu durumda "çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesi taşıdıklarını" kaydetti.

BOJ olarak parasal genişleme politikalarının sürdürüleceğini belirten Kuroda, salgın durumuna bağlı olarak "gerekli görülmesi halinde ek kolaylaştırıcı yöntemlerin uygulanmasında tereddüt edilmeyeceğini" bildirdi.

Sektörel taleplerin 2022 yılı ortalarında mevcut tedarik oranlarını aşması beklediklerini belirten Kuroda, tüketici fiyat endeksinin yüzde 1 büyüyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi. 

Kuroda, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 daralan Japonya ekonomisinin salgın öncesi döneme 2022'nin ilk yarısında yeniden döneceğini ileri sürdü.

Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığına dikkati çeken Kuroda, bunun finansal piyasalar ile Japonya ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerini BoJ olarak ölçmeleri gerektiğini belirtti.

Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Konyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

Ukrayna'da korkunç rekor! Bir günde 838 can kaybı

Ukrayna'da korkunç rekor! Bir günde 838 can kaybı

Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza kamerada

Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza kamerada

Taliban yönetimi Kabil'de pasaport dağıtımını askıya aldı

Taliban yönetimi Kabil'de pasaport dağıtımını askıya aldı

İşte altın fiyatlarında son durum

İşte altın fiyatlarında son durum

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES giriş yeri sorgulama: ÖSYM giriş ALES/3 ne zaman, saat kaçta?

ALES giriş yeri sorgulama: ÖSYM giriş ALES/3 ne zaman, saat kaçta?

Sıradaki Haber
Emeklilk fırsatı! SGK'ya başvuru şartı var

Emeklilk fırsatı! SGK'ya başvuru şartı var

Sıradaki Haber
Avrupa ve Asya'da yeni 'salgın' alarmı

Avrupa ve Asya'da yeni 'salgın' alarmı

Sıradaki Haber
Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

Polisin silahını gasbedip direnen sanığa yakalama kararı!

Sıradaki Haber