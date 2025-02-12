BoJ Başkanı'ndan gıda enflasyonu açıklaması

Ueda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Taze gıda ve diğer yaygın olarak satın alınan ürünlerin fiyatlarındaki %2'den fazla artışın insanların yaşamlarını olumsuz etkilediğinin farkındayız. Taze gıda da dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artışlar her zaman geçici olmayacaktır ve bunun insanların zihniyetlerini ve fiyat beklentilerini etkileme ihtimali vardır" dedi.

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Ueda, merkez bankasının faiz artırımlarının hızının ekonomik, fiyat ve finansal durumlara bağlı olacağını yineledi. BoJ Başkanı ayrıca merkez bankasının Haziran ayında devlet tahvili alımlarını azaltmaya yönelik mevcut planının orta vadeli bir gözden geçirmesini yapacağını ve Nisan 2026'dan sonrası için yeni bir plan hazırlayacağını doğruladı.

Parlamentoda konuşan Ueda, "Tahvil piyasalarının istikrarını sağlamak için tahvil alımlarını azaltmanın belirli bir esneklikle öngörülebilir bir şekilde yapılması gerektiği görüşüne dayanarak tahvil alımlarını azaltma planımızı formüle ettik ve uyguluyoruz" dedi.