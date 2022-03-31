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BoJ daha fazla devlet tahvili alacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ), nisan-haziran dönemi için tahvil alım programını açıkladı. Banka 1-3, 3-5 ve 5-10 yıl vadeli tahvillerden her piyasa operasyonunda ocak-mart dönemine göre daha fazla alım yapacak.

31.03.2022 - 11:26 |
BoJ daha fazla devlet tahvili alacak

BoJ nisan-haziran döneminde 1-3 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımı için aylık 4 piyasa operasyonu düzenleyecek her bir operasyonda 475 milyar yen tutarında tahvil alımı yapacak. Ocak-mart döneminde aylık 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 450 milyar yen olarak belirlenmişti.

Nisan-haziran döneminde 3-5 yıl vadeli Japon devlet tahvili alımı için de aylık 4 operasyon düzenlenecek ve operasyon başına tahvil alım miktarı 475 milyar yen olacak. Ocak-mart döneminde aylık 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 450 milyar yen olmuştu.

BoJ, 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvilleri almak için nisan-haziran döneminde ayda 4 operasyon yapacak ve her operasyonda tahvil alım miktarı 500 milyar yer olacak. Ocak-mart döneminde aylık 4 operasyon düzenlenmiş, operasyon başına tahvil alım miktarı 425 milyar yen olarak açıklanmıştı.

Nisan-haziran döneminde 10-25 vadeli Japon devlet tahvillerinden alım için ayda 2 operasyon düzenleyecek ve operasyon aşına limit 125 milyar yer olacak. Ocak-mart döneminde her ay 1 operasyon düzenlenmiş ve tahvil alım limiti 150 milyar yen olarak kayıtlara geçmişti.

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