Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBoJ enflasyon beklentilerini yükseltti
HaberlerUzmanpara Haberleri BoJ enflasyon beklentilerini yükseltti

BoJ enflasyon beklentilerini yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında 2022 ve 2023 mali yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

18.01.2022 - 07:30 |
BoJ enflasyon beklentilerini yükseltti

Enflasyonun 2022 ve 2023 yıllarında da yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam edeceğini öngören BoJ ultra gevşek para politikasını devam ettirme kararı aldı.

Gösterge faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde -0,10 seviyesinde tutan BoJ, uzun vadeli faiz oranlarını yüzde 0 seviyesinde tutma taahhüdünü de tekrarladı.

Yayınladığı çeyrek dönem ekonomik görünüm raporunda 1 Nisan'da başlayacak 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkaran BoJ, 2023 mali yılı beklentisini de yüzde 1'den 1,1'e yükseltti.

Ekim ayında yayınladığı raporda fiyat görünümü için risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade eden BoJ, bugünkü raporda, "Fiyatlar için riskler genel olarak dengeli" ifadelerinin kullandı.

BoJ ayrıca, Japon ekonomisi için büyüme tahminlerini de revize etti. 31 Mart'ta sona erecek cari mali yıl için büyüme tahminini pandeminin etkisi ile yaşanan arzı sıkıntılarını işaret ederek yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e indiren BoJ, 2022 mali yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 2,9'dan 3,8'e çıkardı. 2023 mali yılı için yüzde 1,3 olan büyüme tahmini ise yüzde 1,1'e revize edildi.

Kayseri'de korkutan deprem! Peş peşe flaş açıklamalar...
Cenazesi doldu taştı! Peş peşe ölümlerin ardından uzmanlar açıkladı
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli kar bekleniyor
200 yılda 8 kat arttı! Tehlike çanları
ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır
Film setlerini aratmayacak kaçış planı! 'Bu neyin paniği'
Fenerbahçe'de istifaya davet edilen ve kongre çağrısı yapılan Başkan Ali Koç kararını verdi!
Radikal karar! Gelmiş geçmiş en iyileri satıyor...
'Derhal harekete geçmezseniz...' diyerek tehlikeyi işaret etti
Kazakistan'da neler yaşandı? Canlı yayında anlattı
Yunan basını manşetten verdi! Dikkat çeken TOGG mesajı
Şansal Büyüka'dan zehir zemberek Fenerbahçe eleştirisi
Defne'nin itirafı şaşırttı: Kızlarımın babası kıyafetlerime karışırdı!
Ansızın yüzüne saldırdı! Çalılardan çıkan dehşet avı kana buladı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek
Kayseri'de korkutan deprem! Peş peşe flaş açıklamalar...
Kayseri'de korkutan deprem! Peş peşe flaş açıklamalar...
Cenazesi doldu taştı! Peş peşe ölümlerin ardından uzmanlar açıkladı
Cenazesi doldu taştı! Peş peşe ölümlerin ardından uzmanlar açıkladı
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli kar bekleniyor
200 yılda 8 kat arttı! Tehlike çanları
200 yılda 8 kat arttı! Tehlike çanları
ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır
ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır
Film setlerini aratmayacak kaçış planı! 'Bu neyin paniği'
Film setlerini aratmayacak kaçış planı! 'Bu neyin paniği'
Fenerbahçe'de istifaya davet edilen ve kongre çağrısı yapılan Başkan Ali Koç kararını verdi!
Fenerbahçe'de istifaya davet edilen ve kongre çağrısı yapılan Başkan Ali Koç kararını verdi!
Radikal karar! Gelmiş geçmiş en iyileri satıyor...
Radikal karar! Gelmiş geçmiş en iyileri satıyor...
'Derhal harekete geçmezseniz...' diyerek tehlikeyi işaret etti
'Derhal harekete geçmezseniz...' diyerek tehlikeyi işaret etti
Kazakistan'da neler yaşandı? Canlı yayında anlattı
Kazakistan'da neler yaşandı? Canlı yayında anlattı
Yunan basını manşetten verdi! Dikkat çeken TOGG mesajı
Yunan basını manşetten verdi! Dikkat çeken TOGG mesajı
Şansal Büyüka'dan zehir zemberek Fenerbahçe eleştirisi
Şansal Büyüka'dan zehir zemberek Fenerbahçe eleştirisi
Defne'nin itirafı şaşırttı: Kızlarımın babası kıyafetlerime karışırdı!
Defne'nin itirafı şaşırttı: Kızlarımın babası kıyafetlerime karışırdı!
Ansızın yüzüne saldırdı! Çalılardan çıkan dehşet avı kana buladı
Ansızın yüzüne saldırdı! Çalılardan çıkan dehşet avı kana buladı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek
İstanbul’da FETÖ operasyonu! 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi

İstanbul’da FETÖ operasyonu! 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi

Jamie Lynn Spears'tan ablası Britney'e çağrı

Jamie Lynn Spears'tan ablası Britney'e çağrı