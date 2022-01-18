BoJ enflasyon beklentilerini yükseltti

Enflasyonun 2022 ve 2023 yıllarında da yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam edeceğini öngören BoJ ultra gevşek para politikasını devam ettirme kararı aldı.

Gösterge faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde -0,10 seviyesinde tutan BoJ, uzun vadeli faiz oranlarını yüzde 0 seviyesinde tutma taahhüdünü de tekrarladı.

Yayınladığı çeyrek dönem ekonomik görünüm raporunda 1 Nisan'da başlayacak 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkaran BoJ, 2023 mali yılı beklentisini de yüzde 1'den 1,1'e yükseltti.

Ekim ayında yayınladığı raporda fiyat görünümü için risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade eden BoJ, bugünkü raporda, "Fiyatlar için riskler genel olarak dengeli" ifadelerinin kullandı.

BoJ ayrıca, Japon ekonomisi için büyüme tahminlerini de revize etti. 31 Mart'ta sona erecek cari mali yıl için büyüme tahminini pandeminin etkisi ile yaşanan arzı sıkıntılarını işaret ederek yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e indiren BoJ, 2022 mali yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 2,9'dan 3,8'e çıkardı. 2023 mali yılı için yüzde 1,3 olan büyüme tahmini ise yüzde 1,1'e revize edildi.