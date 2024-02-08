'BoJ hızlı faiz artırımından kaçınacak'

Uchida, daha fazla şirketin ücretleri artırması ve artan iş gücü maliyetlerini yansıtması nedeniyle hizmet sektörü fiyatlarının yükseldiğini söyledi ve teşviklerin aşamalı olarak kaldırılması için koşulların yerine geldiğine dair artan inancının sinyalini verdi.



Uchida perşembe günü Japonya'nın batısındaki Nara'da yaptığı konuşmasında, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşılması halinde geniş ölçekli parasal genişleme rolünü yerine getirmiş olacak ve bu hedefin revize edilip edilmeyeceğini araştıracağız" dedi.



Uchida, piyasaların mart ya da nisan ayında gerçekleşmesini beklediği negatif faiz oranlarının sona erdirilmesinin, kısa vadeli faiz oranlarının %0,1 puan artırılmasına eş değer olacağını söyledi.



Uchida, "Negatif faiz politikamız sona erse bile, daha sonra faiz oranının hızla artırılmaya devam edileceği bir yol hayal etmek zor" diye konuştu.



Uchida, BoJ'un borsa yatırım fonları (ETF) ve gayrimenkule yatırım yapan tröst fonları gibi riskli varlıklara yönelik alımlarını, %2'lik enflasyona ulaşmanın sürdürülebilir olduğuna karar verdiğinde sonlandırmasının "doğal" olacağını vurgularken, BoJ'un devlet tahvili alım miktarını keskin bir şekilde azaltmayacağını ve tahvil getirisi kontrolünü sona erdirdikten sonra uzun vadeli faiz oranlarının aniden yükselmemesini sağlayacağını söyledi.



Uchida, "BoJ çerçeveyi revize ederse faiz oranlarını piyasa güçlerinin belirlemesine daha fazla izin verme eğiliminde olacaktır. Ancak bunu yaparken, revizyondan önce ve sonra süreksizlik yaratmamak için dikkatli önlemler alacaktır" dedi.