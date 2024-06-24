'BoJ tahvil alımını azaltabilir'

Ekonomist, BoJ'un haziran ayı toplantısı için yeni yayınladığı ve bir yönetim kurulu üyesinin azaltımın "oldukça büyük" bir ölçekte olacağını söylediğini gösteren görüş özetine atıfta bulundu.

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BoJ, temmuz sonunda yapacağı toplantıda ayrıntılı bir tahvil alım planı yayınlayacağını söyledi. Banka şu anda ayda yaklaşık 6 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili satın alıyor.