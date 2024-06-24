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Uzmanpara 'BoJ tahvil alımını azaltabilir'
Haberler Uzmanpara 'BoJ tahvil alımını azaltabilir'

'BoJ tahvil alımını azaltabilir'

Mizuho Securities Kıdemli Piyasa Ekonomisti Yusuke Matsuo, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) aylık Japon devlet tahvili alımlarını 1 trilyon yenden fazla azaltabileceğini söyledi.

24.06.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
'BoJ tahvil alımını azaltabilir'

Ekonomist, BoJ'un haziran ayı toplantısı için yeni yayınladığı ve bir yönetim kurulu üyesinin azaltımın "oldukça büyük" bir ölçekte olacağını söylediğini gösteren görüş özetine atıfta bulundu.

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BoJ, temmuz sonunda yapacağı toplantıda ayrıntılı bir tahvil alım planı yayınlayacağını söyledi. Banka şu anda ayda yaklaşık 6 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili satın alıyor.

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