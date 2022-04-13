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BoJ ultra gevşek para politikasında kararlı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BoJ'un ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

13.04.2022 - 13:17 |
BoJ ultra gevşek para politikasında kararlı

Kuroda enflasyonda yukarı hareketin yüksek ithal maliyetler tarafından yönlendirildiğini ve bunun ekonomiye zarar verebileceğini söyledi.

Enerji fiyatlarının keskin şekilde arttığı ve şirketlerin ham madde maliyetlerindeki artışı istikrarlı bir şekilde hanehalklarına yansıttığı ortamda tüketici enflasyonunun net şekilde hızlanmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Tüketim iyileşme işaretleri verdikçe ve güçlü denizaşırı talep ihracatı desteklendikçe Japon ekonomisinin pandeminin etkilerinden toparlanacağını belirten Kuroda, riskler konusunda da uyardı.

"Pandeminin etkisinden ve Ukrayna'daki gelişmeler ile bunun emtia fiyatlarına etkisinden kaynaklı olarak görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor" diye konuşan Kuroda, BoJ'un pandemi öncesi seviyelere toparlanmaya çalışan ekonomiye devasa desteğini devam ettireceğini ifade etti.

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