BoJ ve Japon hükümeti yakın temasta

Japon hükümeti ile Japonya Merkez Bankası arasında bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, 2013 yılındaki ortak açıklama ortaya konulduğu gibi yüzde 2 enflasyon hedefinin yakalanması için yakın temas ve iş birliğinin devam ettirileceği ifade edildi.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki, toplantının ardından yaptığı açıklamada, BoJ'un finansal piyasa istikrarı ve şirketlerin finansmanının sağlanması konusunda elinden geleni yapmasını istediklerini belirtirken, para politikasında atılacak spesifik adımlarda kararın BoJ'a ait olduğunu da vurguladı.

BoJ Başkanı Kuroda'nın Maliye Bakanı Suzuki ve Ekonomi Bakanı Yamagiwa ile toplantısına ilişkin BoJ'dan yapılan açıklamada ise ekonomi, fiyatlar ve finansal durum konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.