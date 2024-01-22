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UzmanparaBoJ'un faizi değiştirmesi beklenmiyor
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BoJ'un faizi değiştirmesi beklenmiyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın yapacağı toplantıda para politikasını değiştirmemesi bekleniyor. Gözler BoJ Başkanı Kazuo Ueda vereceği mesajlarda olacak.

22.01.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
BoJ'un faizi değiştirmesi beklenmiyor

BoJ'un yarın yapılacak toplantıda ana para politikası ayarlarını sabit tutması beklenirken, dikkatler BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın negatif faiz oranını sona erdirmek için gereken sürdürülebilir enflasyona ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeyi nasıl değerlendirdiğine odaklanacak.

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Bloomberg anketine katılan 51 BoJ gözlemcisinin tamamı bankanın iki günlük yönetim kurulu toplantısında kısa vadeli politika faizini -%0,1'de tutmasını ve getiri eğrisi kontrol programının parametrelerini değiştirmemesini bekliyor.

Bu yıl ücret artışının güçlü olacağına dair işaretlerin artmasıyla birlikte Ueda'nın bankanın fiyat hedefine ulaşmasının "kesinlik" derecesine ilişkin açıklamaları karar sonrası basın toplantısında yakından incelenecek.

Rakuten Securities'in Baş Ekonomisti ve eski bir BoJ yetkilisi olan Nobuyasu Atago, "BoJ zaten negatif faizi kaldırmaya hazır ve bu sadece ne zaman olacağı ile ilgili bir soru. Bir felaket anında acele etmeye gerek yok ve nisan ayındaki politika toplantısında bundan vazgeçilmesi en doğal olanı" dedi.

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