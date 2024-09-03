BoJ'un ocakta faiz artırması bekleniyor

Pimco Japan'ın Japon tahvilleri portföy yöneticisi Tadashi Kakuchi, Ağustos ayındaki jeopolitik belirsizliklere ve finansal piyasalardaki istikrarsızlığa rağmen BoJ'un para politikasını normalleştirme yaklaşımının değişmediğini ve "bir sonraki faiz artışının önümüzdeki Ocak ayı gibi erken bir tarihte olacağını" söyledi.

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Japonya'nın süper uzun vadeli devlet tahvillerinin vadeli faiz oranı, BoJ'un radikal parasal genişlemeye başladığı 2013 yılından bu yana ilk kez %3'ü aştı.

Kakuchi, getiri eğrisinin hala dik olduğunu ve daha uzun vadeli devlet tahvilleri satın almak için "süre ihtiyacı" olmadığını söyledi. "Bu biraz risk almak için bir fırsat" diye konuştu.

Kakuchi yaklaşık altı ay içinde iyileşme olacağını ve talepteki artışın tahvil piyasasında istikrara yol açabileceğini söylüyor. Volatilite son zamanlarda sakinleşmiş olsa da, "BoJ'un politika normalleşmesine başlamasından öncesine göre daha yüksek kalmaya devam edecek. Aktif yönetici olan bizler için volatilite, hiç volatilite olmamasından daha iyidir" dedi.