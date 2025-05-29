Bolat dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

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Nisanda ihracatın, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen yüzde 7,8 artışla 20,8 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, böylelikle en yüksek ikinci nisan ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi.

Bolat, nisan itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artışla tüm zamanların en yüksek değeri olan 264,9 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Ocak-nisan döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükselişle 86,1 milyar dolar olduğuna işaret eden Bolat, "Türkiye ekonomimiz ihracat temelli üretmeye, büyümeye, döviz kazanmaya, ihracatını artırmaya, dış ticaret ve cari açığı stabil ve kontrol altında tutmaya devam ediyor. İlkbahar, ihracatla beraber ışığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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"ZORLU REKABET KOŞULLARINA RAĞMEN İHRACATIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikaları sürdürerek cari işlemler hesabında istikrarlı seyir sağlanacağını, makroekonomik istikrarın güçleneceğini vurgulayan Bolat, "Üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejimizle önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, nisanda ithalatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 32,9 milyar dolar, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın ilk 4 aylık dönemine kıyasla yüzde 6,6 yükselerek 120,7 milyar dolar olduğunu aktardı. Nisanda yıllıklandırılmış ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar artışla 351,5 milyar dolar, dış ticaret açığının ise yüzde 22,3 artarak 12,1 milyar dolar olduğu bilgisini veren Bolat, ocak-nisan döneminde dış ticaret açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 34,6 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Bolat, bu dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

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Bakanlık olarak ihracatı destekleyen çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, tarife artışlarının getirdiği belirsizlik ve Çin'in ihracat fiyatlarını düşürmeye devam etmesiyle gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerimizle bu yıl da azim ve gayretle çalışacağımızı ifade etmek isterim."