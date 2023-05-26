Borç limiti görüşmelerinde anlaşma yakın

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borçlanma tavanını 2 yıllık bir süre için artıracak ve aynı zamanda bu süre için askeri harcamalar dışındaki harcamaları sınırlayacak bir anlaşmaya varmaya yaklaşıyorlar.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin müzakerecisi Garret Graves de yaptığı açıklamada yoksulluk karşıtı programlar için çalışma zorunluluğu getirilmesinin Beyaz Saray ile yaptıkları ABD borçlanma tavanı müzakerelerinde üzerinde anlaşılamayan konulardan biri olduğunu söyledi.