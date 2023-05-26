Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorç limiti görüşmelerinde anlaşma yakın
HaberlerUzmanpara Haberleri Borç limiti görüşmelerinde anlaşma yakın

Borç limiti görüşmelerinde anlaşma yakın

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borçlanma tavanını artırmaya, harcamaları 2 yıl için sınırlamaya yakın.

26.05.2023 - 09:29 |
Borç limiti görüşmelerinde anlaşma yakın

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borçlanma tavanını 2 yıllık bir süre için artıracak ve aynı zamanda bu süre için askeri harcamalar dışındaki harcamaları sınırlayacak bir anlaşmaya varmaya yaklaşıyorlar.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin müzakerecisi Garret Graves de yaptığı açıklamada yoksulluk karşıtı programlar için çalışma zorunluluğu getirilmesinin Beyaz Saray ile yaptıkları ABD borçlanma tavanı müzakerelerinde üzerinde anlaşılamayan konulardan biri olduğunu söyledi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sarıyer’de kamyondan hayvan gübresi döküldü! Mahalleli çileden çıktı

Sarıyer’de kamyondan hayvan gübresi döküldü! Mahalleli çileden çıktı

Tekirdağ'da PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme

Tekirdağ'da PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda yeni gelişme