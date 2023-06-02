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Borç limiti tasarısı Senato'dan geçti

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da federal borçlanma tavanının 2 yıl süre ile askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

02.06.2023 - 09:41 |
Borç limiti tasarısı Senato'dan geçti

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin vardıkları uzlaşma ile hazırlanan ve federal borçlanma tavanının 2 yıl süre ile askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

Tasarı yasalaşması için Başkan Biden'ın imzasına sunulacak.

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