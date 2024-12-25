Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorçlu şirketlerle ilgili yeni düzenleme
HaberlerUzmanparaBorçlu şirketlerle ilgili yeni düzenleme

Borçlu şirketlerle ilgili yeni düzenleme

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

25.12.2024 - 09:45 | | AA
Borçlu şirketlerle ilgili yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Tebliğle sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2026'ya kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2025'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

Bolu'da trafikte feci kavga! Yumruklar havada uçuştu: Trafik kilitlendi

Bolu'da trafikte feci kavga! Yumruklar havada uçuştu: Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'leri buldu

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'leri buldu