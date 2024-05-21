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Uzmanpara Borsa 11 bin puanı aştı
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Borsa 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.26 oranında yükselişle 10767 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks 11 bin puan seviyesinin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

21.05.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.26 oranında yükselişle 10767 puan seviyesinden başladı. 

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İLK KEZ 11 BİN PUANI AŞTI

Açılışın ardından endeks 11088 puan ile tüm zamanların zirvesini gördü. Şu sıralarda endeks yüzde 2.11 oranında artışla 10968 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 7.38 oranında artışla 15791 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.26 oranında düşüşle 15130 puan seviyesinden işlem görüyor. 

ENDEKS DÜN DE REKOR KIRMIŞTI

BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün 10775 puan seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Endeks günü 10739 puandan tamamladı.

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