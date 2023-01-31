Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.38 oranında düşüşle 5076 puandan başladı.
31.01.2023 - 10:18 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.38 oranında düşüşle 5076 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.16 itibarıyla endeks yüzde 1.03 oranında azalışla 5042 puan seviyesinde hareket ediyor.
Sanayi endeksi yüzde 1.33 oranında düşüşle 8255 puan, bankacılık endeksi yüzde 0.50 oranında azalışla 4168 puandan işlem görüyor.
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