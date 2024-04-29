Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.77 oranında yükselişle 9992 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks 9997 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.64 oranında artışla 9976 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.64 oranında artışla 13371 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında yükselişle 14554 puan seviyesinden işlem görüyor.