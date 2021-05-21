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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 1.456,44 puandan başladı.

21.05.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,62 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 1.456,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile holding ve yatırım, tek gerileyen ise yüzde 0,74 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.449,82 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını belirterek, bu noktada bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin de bugün bir konuşma yapacağını aktaran analistler, ayrıca yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, makroekonomik veri akışı ve merkez bankası yetkililerinin değerlendirmelerinin pay ve tahvil piyasalarında volatiliteyi artırabileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

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