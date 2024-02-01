Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 8514 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks 8629 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.01 oranında artışla 9659 puan, sanayi endeksi yüzde 1.40 oranında yükselişle 13074 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSADA 4 AY SONRA BİR İLK

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en son 3 Ekim tarihinde 8562 puan ile tarihi rekor kırmıştı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte yükseliş trendine geçen endeks 4 ay sonra yeni bir rekora imza attı.

Özellikle geçen yılın son aylarında aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks 7200'lü seviyelere kadar gerilemişti. BIST 100 endeksi bu seviyeleri gördükten sonra toparlanma göstermişti.