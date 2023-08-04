Borsa yatırımcıları dikkat! 'Halka arz' etkisi

Son haftalarda borsada yön yukarı döndü. Endeks önce 7 bin puan seviyesini aştı ardından perşembe günü 7300 puanı aşarak tarihi rekor kırdı. Geçen hafta 3 şirket, bu hafta ise bir şirketin halka arzı gerçekleşti ve hisseler işlem görmeye başladı.

Özellikle yatırımcıların son dönemde halka arz hisselerine yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Borsada halka arz hisselerinin yer aldığı halka arz endeksi 77 bin puan seviyesini aştı. Peki borsada yeni hedefler neler, halka arz hisselerine ilgi sürer mi, yatırımcılar ne yapmalı? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Normal şartlarda aslında halka arzlar çok da borsanın lehine olmuyor. Çünkü piyasada bir kan kaybı oluyor. Borsada günlük işlem yapan kişiler halka arza ilgi gösterince mevcut hisselerini satıyorlar. Son zamanlarda gelen talebe bakarsak yabancı yatırımcıların haftalık bazda alımlarında artış gözüküyor. Borsaya ilgi devam ediyor.

Artık yatırımcıların döviz alımlarında da getiriler azaldı. Borsa İstanbul’da şu anda yabancı yatırımcıların da piyasaya yönelmeleri dikkate alınınca 11 bin puana kadar gidilebilecek potansiyel var.

Çünkü bunun sebebi şu: Dolar bazında TL değer kaybettiği için yabancı gözünde dolar bazında borsa ucuz gözüküyor.

HALKA ARZLARA YOĞUN İLGİ DEVAM EDER Mİ?

Tabi devam eder, bu ne zamana kadar olur? Türkiye’de büyüme konusunda bir negatif yapı görülene kadar devam eder. Büyüme önemli bir faktör olmakla beraber borsa dolar bazında yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Merkez Bankası faizleri yüzde 25 seviyelerine çıkarsa ve Türk tahvillerinde alım yapılabilecek seviyeler görülürse o zaman borsanın alternatifi oluşmaya başlar. Bunun için devlet tahvillerinin reel getirisi olması gerekiyor ki yabancı gelsin, döviz satsın ve TL’ye dönsün. O zaman TL değer kazanmaya başlar ve borsa da dolar bazında getiri sağlar. Ben borsanın 11 bin puan seviyelerine kadar çıkabileceğini düşünüyorum.

'ENFLASYON BORSANIN SINAVI OLACAK’

Temmuz ayı enflasyonu yüksek çıktı. Enflasyon karşısına borsanın değer kaybetmemesi için yükselmesi lazım. Bu enflasyon karşısında borsanın bir sınavı olacaktır. Borsa enflasyon kadar yükselebilir, bu geçtiğimiz dönemde oldu.

Fazla paranın ekonomiye zarar vermeden park edebileceği en güzel yer borsadır. Borsaya yapılan yatırımlar enflasyonist etki yaratmıyor. Borsanın popüler kalması oldukça önemlidir.

'YATIRIMCILAR PANİK YAPMAMALI’

Dolar bazında borsanın yarı yarıya ucuz olduğu için ben yatırımcıların kar satışlarını fazla önemsememesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırımcılar olası düşüşlerde panik yapmamalıdır.

Yabancılar bankacılık sektörünü çok sever. İlerleyen süreçte bankacılık sektörüne ilgi sürebilir. Enerji ve savunma sektörlerinde de yabancı ilgisini bekliyorum.”