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Borsada rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.59 oranında artışla 8716 puan seviyesinde başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

05.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsada rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 oranında artışla 8716 puan seviyesinde başladı. 

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Açılışın ardından endeks 8784 puan ile tarihi rekor kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 2.71 oranında yükselişle 9851 puan, sanayi endeksi yüzde 1.23 oranında artışla 13341 puan seviyesinde hareket ediyor.

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CUMA GÜNÜ DE REKOR KIRMIŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz cuma günü 8762 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

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