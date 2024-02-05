Borsada rekor üstüne rekor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.59 oranında artışla 8716 puan seviyesinde başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
05.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 oranında artışla 8716 puan seviyesinde başladı.
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Açılışın ardından endeks 8784 puan ile tarihi rekor kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 2.71 oranında yükselişle 9851 puan, sanayi endeksi yüzde 1.23 oranında artışla 13341 puan seviyesinde hareket ediyor.
CUMA GÜNÜ DE REKOR KIRMIŞTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz cuma günü 8762 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.