Borsada yatırımcı sayısında düşüş sürdü

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334'ten 7 milyon 200 bin 436'ya indi.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 6 haftada 1 milyon 373 bin 40 kişi azalmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,41 trilyon TL'den 11,9 trilyon TL'ye yükseldi.