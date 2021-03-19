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British Airways genel merkez binasını satacak

British Airways (BA), genel merkez binasını satmayı değerlendiriyor.

19.03.2021 - 08:26 | | Foreks
British Airways genel merkez binasını satacak

Financial Times gazetesinin haberine göre British Airways, Heathrow Havaalanı yakınlarında bulunan genel merkez binasını satmayı değerlendiriyor.

FT'nin British Airways'in iç yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, gelecekte Londra'da bu kadar büyük bir ofis binasına ihtiyaç olup olmadığının belirsiz olduğunu belirten BA İnsan Kaynakları Direktörü Stuart Kennedy, daha fazla insanın evlerinden çalışacağına işaret etti.

Habere göre BA, genel merkez binasını satmaya ilişkin karar verme sürecinin daha erken aşamalarında, ancak bu seçilebilecek bir seçenek olarak görünüyor.

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