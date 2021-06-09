British Airways ve Ryanair’e 'ücret iadesi' uyarısı

CMA’dan yapılan açıklamada, BA ve Ryanair’e yolcuların bilet ücreti iadelerinin yapılmaması nedeniyle 2020 yılının aralık ayında başlatılan soruşturmanın sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, denetim kuruluşunun her iki hava yolu şirketine konuya ilişkin endişelerin dile getirildiği bir mektubun gönderildiği belirtilirken, hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle seyahat edemeyecek müşterilerine farklı seçenekler sunduğu fakat bilet ücretlerinin iadesini yapmadıkları belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CMA Üst Yöneticisi Andrea Coscelli “Hava yollarının salgın sırasında zor zamanlar geçirdiğini anlıyor olsak da insanların yasalara uydukları için haksız yere cebinden para çıkmamalı.” ifadelerini kullandı.

Coscelli, “Müşteriler bu uçuşları iyi niyetle rezerve etti. Tamamen kendi kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle yasal olarak uçamadılar. Bu insanlara paralarının geri verilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de salgınla mücadele süresince uygulanan kapanmalarda, halktan zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri talep edilmişti.

Öte yandan İngiliz hava yolu British Airways’ten yapılan açıklamada, salgın süresince 3 milyondan fazla müşteriye uçuş ücretlerinin iadesinin yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Hükümetin, bir yıldan fazla bir süredir hava yollarının anlamlı uçuşlarını yasakladıktan sonra dizlerinin üzerinde durmaya çalışan bir endüstriyi daha fazla cezalandırmaya çalışması inanılmaz.” ifadelerine yer verildi.

CMA bu zamana kadar seyahat şirketlerinin salgın döneminde müşterilerinin ücretlerini iade etmemesine ilişkin olarak yaklaşık 148 bin şikayet aldıklarını da bildirdi.