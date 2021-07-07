Bu hafta yeni OPEC+ toplantısı yapılmayacak

Rus haber ajansı Tass'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda geçen hafta karar alınamamış, toplantı pazartesi gününe ertelenmişti. Toplantı öncesi müzakerelerde uzlaşma olmayınca pazartesi günü yapılacak toplantı da yeni tarih belirlenmeden ertelendi.

OPEC+, BAE ile Suudi Arabistan arasında üretim politikası ve OPEC+ anlaşmasının uzatılması konusunda uzlaşma sağlanamadığından karar alınamıyor. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Psaki de OPEC+'ın karar alması için Suudi Arabistan ile görüşme halinde olduklarını söylemişti.