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Bu hafta yeni OPEC+ toplantısı yapılmayacak

OPEC+'nın yarım kalan toplantısının bu hafta tamamlanması planlanmıyor.

07.07.2021 - 15:38 |
Bu hafta yeni OPEC+ toplantısı yapılmayacak

Rus haber ajansı Tass'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda geçen hafta karar alınamamış, toplantı pazartesi gününe ertelenmişti. Toplantı öncesi müzakerelerde uzlaşma olmayınca pazartesi günü yapılacak toplantı da yeni tarih belirlenmeden ertelendi.

OPEC+, BAE ile Suudi Arabistan arasında üretim politikası ve OPEC+ anlaşmasının uzatılması konusunda uzlaşma sağlanamadığından karar alınamıyor. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Psaki de OPEC+'ın karar alması için Suudi Arabistan ile görüşme halinde olduklarını söylemişti.

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