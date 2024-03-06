'Bu yıl faiz indirimi muhtemel'

Powell, enflasyonun hem mal hem de hizmetlerde yavaşladığını kaydetti ve Fed'in tercih ettiği göstergeye göre enflasyonun, Fed'in hedefinin üzerinde kalsa da "geçen yıl önemli ölçüde gevşediğini" belirtti.

Haberin Devamı

Powell, faiz indirimleri için bir zaman çizelgesi vermedi. Fed başkanı Temsilciler Meclisi Komitesi için hazırladığı sunumda 31 Ocak'taki son basın toplantısında ifade ettiği mesajı tekrarladı.

Powell, Fed'in kabaca eşit iki riskle karşı karşıya olduğunu belirterek faiz oranlarını çok erken düşürmek -ki bu enflasyonun düşürülmesinde "ilerlemenin tersine dönmesine neden olabilir"- ya da faizleri düşürmek "çok geç veya çok az", bu da ekonomiyi ve işe alımları zayıflatabilir" ifadelerine yer verdi.

Powell, iş gücü piyasasının görece sıkı olmaya devam ettiğini belirterek, iş gücü talebinin arzı aştığını ve nominal ücretlerin artışının gevşediğini kaydetti.