Bullard ve Waller'dan enflasyon yorumu

Waller yaptığı değerlendirmede Fed'in gevşek para politikasını sona erdireceğinin işaretlerini vermeye başladığı 2021 yılı sonbaharı ile birlikte finansal şartların sıkılaşmaya başladığını, kullanılan ileri dönük yönlendirmenin aralık ayına kadar geçen dönemde finansal şartlarda Fed'den 2 faiz artırımına eşit sıkılaşmayı sağladığını öne sürdü.

Bullard da yaptığı değerlendirmede Fed'in ileri dönük yönlendirmesindeki politika sıkılaştırmanın onaylanması için faiz artırması gerektiğini vurguladı.

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüzde 3,6'ya kadar yükseltmesi yönündeki çağrılara katılan Bullard, piyasaların halihazırda bu artırımın büyük bölümünü fiyatladığını da savundu.