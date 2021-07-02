Bullard'dan enflasyon değerlendirmesi

Bullard, ülke genelinde koronavirüs salgınından çabuk bir ekonomik toparlanmanın ve artan fiyatları etkileyen güçlü talebin düzeltilmesinin bazı insanların düşündükleri kadar kolay çözülecek faktörler olmadığını vurguladı.

Bullard, "Enflasyon, yeniden açılma süreci ile hala yukarı yönlü sürpriz yapabilir. Politika yapıcılar önümüzdeki aylarda ve çeklerdeki yeni riskleri hesaba katmalılar" diye konuştu.

Tedarik zincirlerinin "uzun bir süre" baskı altında olmaya devam edeceğini belirten Bullard, "Konu sadece ABD ekonomisinin yeniden açılması değil. Avrupa arkamızdan geliyor ve bunun arkasında da gelişmekte olan piyasalar geliyor. Bu durumun 2022'de de devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.