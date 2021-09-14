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Bundesbank'tan 'dijital euro' uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital euro projesinde aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunarak, dijital paranın başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini belirtti.

14.09.2021 - 13:30 | | AA
Bundesbank'tan 'dijital euro' uyarısı

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Bundesbank ve Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından ortaklaşa çevrim içi düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, dijital euronun başlangıçta muhtemelen “çok yönlü” olmayacağını ifade etti.

Weidmann, dijital euroda aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunarak, dijital paranın başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini belirtti.

Dijital bir euronun bankacılık sektörünü bozabileceği ve merkez bankacılığının rolünü aşırı genişletebileceği için başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini hatırlatan Weidmann, “İlgili riskler göz önüne alındığında dijital euro ihracında kademeli bir yaklaşım mantıklı olabilir.” ifadesini kullandı.

Weidmann, dijital euronun neye benzeyeceğinin halen “belirsiz” olduğunu anlatarak, dijital euronun daha sonra başka işlevler ekleme seçeneğine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bundesbank Başkanı Weidmann, kriz zamanlarında tüketicilerin bankalardaki tuttukları mevduatlarını merkez bankası parasına çevirmek için acele edebileceğini ve bununda finansal sistemi istikrarsızlaştırma ihtimalini ana endişeleri arasında gösterdi.

ECB, temmuz ayında dijital euro projesinin araştırma aşamasının başlatılmasına karar vermişti.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde, 13 Ocak 2021’de ECB'nin olası "dijital euro" ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital bir euromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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