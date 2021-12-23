Bundesbank'tan finans sistemine uyarı

Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Maria Buch, piyasa faizlerinin sert bir şekilde artması durumunda sistemin 'tekrar baskı altında kalabileceğini' kaydetti ve önlem olarak 'konjonktür karşıtı sermaye tamponu' oluşturma çağrısında bulundu.

Buch, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği söyleşide, “Bu mevcut sermayeyi korur, bu nedenle kriz durumunda kullanılabilir” dedi.

Buch, “Zira şu anda finans sisteminde kırılganlıkların artmakta ve risk farkındalığının azalmakta olduğunu görüyoruz. Her yerde getiri arama ön planda. Bu beni endişelendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch bir süredir daha fazla kredinin, kendi kendilerini finanse edebilenlerden ziyade banka kredilerine bel bağlayan bağımlı 'zayıf şirketlere' verildiğini söyledi.

Buch, “Ne yazık ki bankaların iç modelleri makroekonomik risklerin etkilerini çok iyi yansıtmıyor. Bankalar bu gibi gelecek risklerini hafife alabilirler” dedi.