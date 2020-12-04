Bursa'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan geçen ay 170 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Ülke ihracatında İstanbul'un ardından en fazla dış satım yapan ikinci il olan Bursa'dan ocak-kasım döneminde ise 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 11 milyar 569 milyon 76 bin dolarlık mal gönderildi.

Kasımda, önceki aylarda olduğu gibi Bursa'nın ihracatını otomotiv endüstrisi sırtladı. Bu sektörde faaliyet gösteren sanayiciler geçen ay 755 milyon 658 bin dolarlık ihracat yaptı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı Bursa'nın toplam dış satımının yüzde 57,3'ünü oluşturdu.

Otomotivin ardından en fazla ihracat "hazır giyim ve konfeksiyon" sektöründe gerçekleştirildi. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri kasımda 113 milyon 491 bin dolarlık ihracat yaptı.

Listenin üçüncü sırasında bulunan "tekstil ve ham maddeleri" sektörünün geçen ay yaptığı dış satım ise 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın kasım ihracatına "çelik", "demir ve demir dışı metaller", "elektrik elektronik", "iklimlendirme sanayi", "kimyevi maddeler ve mamulleri", "makine ve aksamları, "meyve sebze mamulleri" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" sektörleri 10'ar milyon doların üzerinde katkı sağladı.

ABD ve Fransa'ya ciddi ihracat artışı

Geçen ay Bursa'dan en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı. Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından bu ülkeye Bursa'dan kasımda gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,2'lik artışla 195 milyon 449 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan dış satım ise yüzde 5,5'lik düşüşle 167 milyon 676 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Listenin üçüncü sırasında ise İtalya'ya yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 2,1'lik artışla 131 milyon 347 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Önemli pazarlardan ABD'ye de yüzde 29,7'lik ihracat artışı görüldü. ABD'ye geçen ay yapılan dış satım 46 milyon 905 bin dolardan 60 milyon 832 bin dolara çıktı.