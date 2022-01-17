Bütçe açığı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre faiz dışı bütçe giderleri 1.418,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 11,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon TL açık vermiştir.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 11 milyar 391 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak-aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşti."

Raporda şöyle devam edildi:

"2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak-aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 204 milyar 695 milyon TL oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar 446 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36,8 oranında artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL oldu.