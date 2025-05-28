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Uzmanpara'Bütçede öngörülen her şey yerine getirilecek'
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'Bütçede öngörülen her şey yerine getirilecek'

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’ya yönelik olası ilave yaptırım ve kısıtlamalar olması halinde bütçe yükümlülüklerini tümüyle yerine getireceklerini söyledi.

28.05.2025 - 15:12 | | AA
'Bütçede öngörülen her şey yerine getirilecek'

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülkesinin federal bütçesine ilişkin konuştu. Rusya’da gelirlerin düştüğü kömür sektöründeki durumu değerlendiren Siluanov, “Kömür endüstrisindeki zor duruma rağmen, genel olarak durumun kritik olduğunu söyleyemem. Açıkça devlet desteği gerektiriyor.” dedi.

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Siluanov, Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımların bütçeye etkisine ilişkin konuşarak, “İlave kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilse bile, bütçemizde bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecektir.” ifadesini kullandı.

İlave yaptırımlar halinde, mali ve makroekonomik istikrarı sağlamak ve bütçeyi dengelemek için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Siluanov, vergi mevzuatında önemli bir değişikliği planlamadıklarını sözlerine ekledi.

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