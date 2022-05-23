'Büyüme beklentileri aşağı çekilebilir'

Kristalina Georgieva'ya göre IMF'nin bu yıl ekonomik büyüme tahminlerini daha da düşürmesi gerekebilir. Fakat Georgieva bu yıl küresel bir durgunluk beklemediklerini açıkladı.

Davos'ta Bloomberg'e konuşan Georgieva, IMF'nin geçen ay küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürmesinden bu yana finansal koşulların sıkılaşması, doların değerindeki artış ve Çin’deki ekonomik yavaşlama da dahil olmak üzere birtakım yeni gelişmeler yaşandığını söyledi.

Georgieva, “Tüm bunlar, daha fazla aşağı yönlü revizyonun ihtimaller dahilinde olduğunu gösteriyor. Bazı ülkeler için artık artan bir resesyon riski var ancak küresel bir resesyon beklemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.