BYD, 97 bin elektrikli aracını geri çağırdı

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisinin Kasım 2022 ile Aralık 2023 arasında Çin'de üretilen Dolphin ve Yuan Plus EV'leri geri çağırıldı. SAMR açıklamasında, şirketin bayilerinden geri çağrılan araçlara fiziksel bir düzeltme yüklemelerini isteyeceği belirtildi.

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Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Dolphin ve Yuan Plus, BYD'nin 2023 yılında en çok satan iki modeli oldu ve toplamda yıl içinde satılan 3 milyon otomobilin %26'sını oluşturdu.