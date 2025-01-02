BYD, Tesla ile rekabette farkı kapatıyor

Fosil yakıtlarla çalışan araçlar üretmeyi 2022'de tamamen bırakan BYD, sübvansiyonlar ve alıcılara ekstra teşvikler sunarak Aralık ayında yeni bir aylık satış rekoruna ulaştı.

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Şirket Aralık ayında 509.440 plug-in hibrid ve saf elektrikli binek araç sattığını söyledi. Bu rakamın 207.734 adetlik bölümünü elektrikli araçlar oluşturdu ve yıllık elektrikli araç satışları 1,76 milyona ulaştı. Toplam yıllık satışlar bir önceki yıla göre %41 arttı.

Tesla bu hafta içinde dördüncü çeyrek satış rakamlarını açıklayacak. Elon Musk liderliğindeki şirketin, yıllık satışlarda "hafif büyüme" veya şirket için üç aylık bir rekor olacak 1,81 milyon teslimat beklentisini karşılamak için 2024'ün son üç ayında en az 515.000 elektrikli araç teslim etmesi gerekiyor. Analist tahminleri, Tesla'nın beklentilerinin hemen altında, 510.400 teslimat yönünde.