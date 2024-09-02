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BYD'nin satışları rekor kırdı

Çin'deki genel elektrikli araç yavaşlamasına rağmen BYD'nin satışları Ağustos ayında rekor kırdı.

02.09.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
BYD'nin satışları rekor kırdı

Çinli elektrikli otomobil devi BYD Ağustos ayında rekor sayıda binek araç satarken, hibrit araç satışları sadece bataryalı araçlardan daha hızlı arttı. Şirket Ağustos ayı satışlarının yıllık bazda %30 artarak 370,854 binek araca ulaştığını açıkladı.

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Sadece bataryalı araç satışları yaklaşık %12 artarken, hibrit motorlu araç satışları %48 artarak geçen ay satılan BYD araçlarının üçte ikisinden biraz fazlasını oluşturdu. Buna karşılık, birçok yeni enerji aracı girişimi geçen ay teslimatlarda bir düşüş gördü.

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