Canlı yayında önemli 'altın' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti. Stratejist Cüneyt Paksoy, kritik karar sonrası yaptığı açıklamada, "Piyasa adına olumlu görüyorum. Faiz artışı istenir bir durum gibi görülmese de enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı adına Merkez Bankası için kaçınılmaz oluyor. Merkez Bankası piyasa ile iletişimini güçlendirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Koronavirüste yaşanan mutasyon haberlerinin yurt dışı piyasalarına etkisini de değerlendiren Paksoy, "Aşılar insanlara ulaştıkça, bağışıklık gördüğümüz andan itibaren piyasalar için tünelin ucundaki ışık artacak." dedi.

Paksoy, dolar endeksindeki gidişat ve dolar/TL tarafındaki son gelişmeleri ve beklentilerini de açıkladı.

Üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul ile ilgili Paksoy, "Buralardan bir kar satışı görmezsek, yukarı yönlü hareket mümkün. Ama bundan sonra hisse alımında daha fazla seçici olmak lazım." dedi.

Yayının son bölümünde altın fiyatları ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Tüm anlamlı geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın hep masada olacak." ifadelerini kullandı.