Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Canlı yayında önemli 'altın' açıklaması
24.12.2020 - 17:05 | | UZMANPARA

Canlı yayında önemli 'altın' açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatları ile ilgili "Tüm anlamlı geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın hep masada olacak." dedi.

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti. Stratejist Cüneyt Paksoy, kritik karar sonrası yaptığı açıklamada, "Piyasa adına olumlu görüyorum. Faiz artışı istenir bir durum gibi görülmese de enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı adına Merkez Bankası için kaçınılmaz oluyor. Merkez Bankası piyasa ile iletişimini güçlendirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Koronavirüste yaşanan mutasyon haberlerinin yurt dışı piyasalarına etkisini de değerlendiren Paksoy, "Aşılar insanlara ulaştıkça, bağışıklık gördüğümüz andan itibaren piyasalar için tünelin ucundaki ışık artacak." dedi.

Paksoy, dolar endeksindeki gidişat ve dolar/TL tarafındaki son gelişmeleri ve beklentilerini de açıkladı.

Üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul ile ilgili Paksoy, "Buralardan bir kar satışı görmezsek, yukarı yönlü hareket mümkün. Ama bundan sonra hisse alımında daha fazla seçici olmak lazım." dedi.

Yayının son bölümünde altın fiyatları ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Tüm anlamlı geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın hep masada olacak." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi!

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi!

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı başladı!

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı başladı!

Sıradaki Haber