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'Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) programına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

27.11.2023 - 10:36 | | DHA
'Cari açığı azaltmayı hedefliyoruz'

Bakan Şimşek, YTAK programına ilişkin uygulama tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuyla ilgili açıklamasını alıntılayarak, şöyle dedi:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun."

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