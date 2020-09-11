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11.09.2020 - 10:16 |

Cari açık rakamı belli oldu

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Cari açık rakamı belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre,  bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren  cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon  dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen  yılın aynı ayına göre 4.617 milyon ABD doları azalarak 288 milyon ABD  dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD  doları azalarak 1.853 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Altın  ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5.349 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.095 milyon ABD  doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir."

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