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Uzmanpara 'Cari açıkta iyileşme 22,6 milyar dolara ulaştı'
Haberler Uzmanpara 'Cari açıkta iyileşme 22,6 milyar dolara ulaştı'

'Cari açıkta iyileşme 22,6 milyar dolara ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan cari işlemler hesabı verisini değerlendirdi.

12.03.2024 - 14:31 | | İHA
'Cari açıkta iyileşme 22,6 milyar dolara ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık cari açıktaki iyileşme verileri hakkında X hesabından paylaşımda bulundu.

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Bakan Şimşek, şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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