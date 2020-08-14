Cari işlemler açığı belli oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolara çıktı.

TCMB verilerine göre bu gelişmede;

- geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi,

- bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon doları net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın Haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 1 milyar 499 milyon dolar net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2.0 milyar doları ve 7 milyon doları net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde Haziran'da 7 milyar 707 milyon dolar net azalış gerçekleşti.