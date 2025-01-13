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Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

13.01.2025 - 10:29 | | AA
Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

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Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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