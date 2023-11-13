Cari işlemler hesabı fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi raporuna göre, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon dolar oldu. Beklenti 1,37 milyar dolar fazla oluşacağı yönündeydi.

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Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.253 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.033 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

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Portföy yatırımları 1.018 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve diğer sektör 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış olmuştur."